Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США

В каталог вошли 1638 объектов, из них 529 управляемые, остальные уже вышли из строя.

Европейское космическое агентство при помощи России рассекретило данные о точном местоположении американских спутников на геостационарной орбите. Об этом пишет РИА "Новости".

За основу были взяты российские данные с телескопов от Института прикладной математики имени Келдыша РАН, Межгосударственной корпорации "Вымпел", Астрономического научного центра.

В каталог вошли 1638 объектов. Из них 529 находятся под управлением, остальные уже вышли из строя.

Так, секретные спутники GSSAP, Orion, Mercury и CLIO, выполняющие радиотехническую разведку, часто подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам.