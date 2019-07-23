В России могут значительно уменьшить парковочные места

Ограничения должны будут побуждать водителей отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек.

Разработанный Росстандартом предварительный национальный стандарт предполагает уменьшение размера парковочных мест для легковых автомобилей в городах. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, сообщают "Известия".

Согласно действующим стандартам, минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 метра в длину и 2,5 метра в ширину. По данным газеты, новые правила предусматривают 5,5 на 2 метра, если парковка располагается вдоль дороги. Если она размечена под углом к проезжей части, то размер составит 5 на 2,5 метра.

Ограничения должны будут побуждать водителей отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек, считает глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. Также документ предусматривает разметку синего и белого цветов для платных и бесплатных парковок соответственно.

В Росстандарте полагают, что новые правила будут утверждены в ноябре.