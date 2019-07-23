В США тело сотрудника магазина нашли на рабочем месте спустя 10 лет поисков

Мужчина по имени Ларри Эли Мурильо-Монкад, бывший сотрудник супермаркета No frills ("Без излишеств"), пропавший без вести и уволенный ещё в 2009 году, как оказалось, все эти годы и не думал покидать своё рабочее место, поскольку трагически погиб на складе, однако его тело нашли только сейчас. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали десять лет назад следователям родители Монкада, его внезапному исчезновению могли поспособствовать сильнодействующие препараты, которые тогда ещё молодой человек принимал. По их словам, из-за медикаментов он мог вести себя нерационально.

Однако сейчас удалось выяснить, что убежавший в расстроенных чувствах из дома Ларри не отправился на другой конец земли на поиски новых приключений, например на родину, в Гондурас, а решил побыть наедине со своей печалью в хорошо знакомом месте — на складе на работе.

Согласно данным следователей, в одном из подсобных помещений магазина стояли большие холодильники, на которые сверху складывали товар. Иногда вместо товаров на холодильниках находились работники, которые хотели спрятаться от глаз руководства и устроить себе перерыв.

Монкад, вероятно, не собирался так надолго затягивать с уединением, однако по трагической случайности он упал в 45-сантиметровый зазор между задней стенкой холодильника и стеной магазина. Выбраться сбоку не было никакой возможности, поскольку холодильник вплотную окружали стены, а подняться обратно наверх своими силами было нереально. Не удалось Монкаду и позвать на помощь своих коллег, поскольку шум оборудования попросту заглушал его крики.

Останки мужчины, в принципе, удалось опознать по описанию одежды, в которой он уходил из дома в 2009 году. Однако, несмотря на стопроцентное совпадение, были приглашены его родители для сдачи анализов ДНК, которые всё подтвердили. Вскрытие не показало следов травм или насильственной смерти и случившееся было признано несчастным случаем.