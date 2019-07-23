Российские учёные предлагают пробурить Луну для исследований

Более того, они предложили проект размещения на лунной поверхности опорной сети из 8–10 автоматических станций.

Российские учёные предложили установить сроки, когда Луна стала видна с Земли только с одной стороны. Однако для этого будет необходимо взять пробы с глубины 15 метров на другой стороне спутника, пояснил РИА "Новости" заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

По его словам, учёные разработали модель буровой установки нового поколения весом около 80 килограммов, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров. Такая длина позволит достичь глубины подстилающей лунный грунт породы практически с любой точки на поверхности спутника, сказал Слюта.

— Если таким буром взять образцы с обратной стороны Луны, по содержанию захваченных частицами грунта газов мы узнаем, когда Луна получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли и теперь всегда смотрит на нас одной стороной, — сказал учёный.

Более того, учёные предложили проект размещения на лунной поверхности опорной сети из 8–10 автоматических станций сейсмического мониторинга.

Такие автономные научные станции, которые весят около 50 килограммов, имеют сейсмометр, магнитометр, гравиметр, глубинный зонд для измерения электромагнитных свойств и температуры грунта на глубине до пяти метров, а также уголковый отражатель для лазерной навигации, пояснил Слюта.

Ранее Китай рассказал, что нашёл нечто уникальное на обратной стороне Луны.