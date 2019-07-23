Эксперты зафиксировали снижение в России цен на чёрную икру

Среди причин такого явления специалисты отмечают как породу рыбы и способ добычи, так и рост предложения.

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Герман Зверев назвал причины спада цен на отечественную чёрную икру. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Зверева, в 2018 году было собрано почти 44 тонны осетровой икры, из которых только 7,8 тонны ушло на экспорт. Средняя оптовая стоимость за килограмм составляла около 42 тысяч рублей, что в 2,5 раза ниже цен 2010 года.

Причин для такой разницы в стоимости несколько, указал специалист. Во-первых, это порода рыбы (10 лет назад — белуга), во-вторых — способ добычи.

— Дело в том, что есть икра двух видов: "дойная" (в рыбу вводят препараты, ускоряющие выброс икры) и "забойная" (рыбу сначала доращивают до определённого возраста и затем забирают икру). "Забойная" икра более качественная и дорогая, — приводит агентство слова собеседника.

Однако главной причиной является увеличение предложения. Этому способствует развитие аквакультуры и рост импорта, в частности контрабанды с низкой стоимостью, например из Китая (в 2018 году — почти 18 тонн).