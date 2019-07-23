Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея заявило, что российские военные самолёты два раза нарушили южнокорейское воздушное пространство в районе Японского моря.

По данным агентства, в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, произведшие предупредительные выстрелы.

Сообщается, что инцидент произошёл в районе островов Токто (Такэсима) к востоку от южной части Корейского полуострова, являющихся предметом спора между Токио и Сеулом.

В середине прошлого месяца Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в южнокорейскую опознавательную зону противовоздушной обороны.