Опрос показал, почему россияне делают татуировки

69% опрошенных не хотят сводить свои рисунки на теле, а чаще всего это хотят сделать лица старше 60 лет.

Практически половина (43%) россиян считает, что наличие татуировки заявляет о стремлении человека выделиться среди других, при этом респонденты с татуировками заявили, что в основном сделали их по глупости (30%), об этом свидетельствует предоставленный РИА "Новости" опрос ВЦИОМа.

Согласно исследованию, 41% россиян считает, что татуировка — это следование моде. Для 27% татуировка является знаком того, что человек сидел в местах лишения свободы, ещё 20% заявили о стремлении украсить себя, а 11% сделали её себе в знак принадлежности к какой-то группе.

Россияне с татуировками среди мотивов чаще всего заявляли, что сделали это по глупости (30%), причём чаще всего об этом рассказали люди старше 60 лет (59%).

Ещё 29% сделали татуировку в армии в память о службе, а 20% в качестве причины указали необоснованное желание иметь тату. Украсить себя таким способом хотели 6% граждан. При этом о необоснованном желании больше говорили респонденты от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (40%), а о желании украсить себя — лишь опрошенные от 18 до 24 лет (28%).

Доля тех, кто хотел бы в будущем избавиться от татуировки, составила 27%. Чаще всего об этом заявляли люди старше 60 лет (35%), а 69% опрошенных не хотят сводить рисунки на теле.

Самой распространённой причиной желания избавиться от татуировки оказалось чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34%). Треть респондентов (33%) обосновала стремление свести татуировку её низким качеством и визуальным содержанием, а 16% она просто надоела или перестала нравиться.