Кинолог рассказал, как уберечь питомца от смертельных уловок догхантеров

По словам специалиста, гибель животного может наступить и без обычных внешних признаков.

Новые методы и технологии постепенно приходят во все сферы жизни человека. К сожалению, индустрия отстрела бродячих животных не стала исключением, подарив узаконенным живодёрам всё более смертоносные и изощрённые способы убийства. Об этом заявил резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в основном для борьбы с бродячими животными используются человеческие противотуберкулёзные препараты, которые для собак являются сильнейшим нейротоксином. Отравление организма происходит в момент поедания или слизывания отравленной приманки.

После этого у животных начинают проявляться первые признаки: шаткая походка, дрожь, обильная пена и слюноотделение. По мере распространения отравы по организму собака начинает терять координацию, появляются судороги, вой, после чего уже происходит потеря сознания.

Антидотом является витамин В6, он вводится в максимальных дозах: 0,5–1 миллилитр на один килограмм массы тела. Также помочь спасти жизнь животного может преднизолон или дексаметазон в дозе 0,5–3 миллилитра. Если же собака ещё в сознании — энтеросгель и вазелиновое масло.

Однако, по словам Голубева, всё чаще догхантерам мало и этого, в связи с чем они пользуются не чистыми препаратами, а их комбинациями, которые в том числе замедляют токсические реакции организма. Соответственно, внешние признаки проявляются значительно позже, это существенно снижает шансы на спасение.

— Происходит полное всасывание отравляющих веществ, возможна внезапная гибель животного в судорогах, — приводит слова Голубева РИА "Новости".

Он отмечает, что жалобы на догхантеров поступают со всех регионов России, поэтому собаку лучше обезопасить и приучить не пробовать ничего на улице, выгуливать на поводке и в наморднике. Также для прогулок лучше выбирать немноголюдные места и ни в коем случае не приводить животное на детские или игровые площадки.

Голубев призывает всех владельцев собак быть особенно внимательными к своим питомцам и при малейших признаках отравления немедленно обращаться к ветеринарам, ведь на счету может быть каждая минута.