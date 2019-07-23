В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные ягоды и фрукты

На маркировке продукции должна присутствовать информация о наименовании, изготовителе, дате изготовления и сроке годности, а также данные об условиях хранения.

Покупая фрукты и ягоды в магазине, необходимо обращать внимание на их внешний вид, наличие маркировки, а также целостность упаковки, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.

— При покупке пищевых продуктов (в том числе черешни, абрикосов и клубники) следует обращать особое внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки, а также на маркировку, — сказано в сообщении.

Кроме того, на маркировке пищевой продукции должна присутствовать информация о наименовании продукта, его изготовителе, дате изготовления и сроке годности, а также данные об условиях хранения.

В домашних условиях качество того или иного товара можно определить по его внешнему виду, причём на продукте не должно быть плесени или насекомых, также недопустимо наличие посторонних запахов и привкусов, добавили в пресс-службе.

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