Пять человек насмерть отравились газом на биохимическом предприятии в Китае

Остальных пострадавших немедленно доставили в медучреждения, их состояние стабильное.

В Китае не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали в результате отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай северной китайской провинции Хэбэй. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, трагедия случилась в понедельник, 22 июля, в 16:30 по местному времени (11:30 мск). В это время рабочие предприятия чистили резервуар со сточными водами.

Как отмечается, пострадавших немедленно доставили в медучреждения, их состояние стабильное.

Причина происшествия устанавливается, сотрудники правоохранительных органов ведут расследования.

Ранее в отеле в Канаде постояльцы отравились газом.