СМИ: Число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до двух

Число жертв пожара, произошедшего в детском палаточном лагере на турбазе "Холдоми" в Хабаровском крае, увеличилось до двух. Об этом пишет ТАСС.
По данным СМИ, одна девочка скончалась в реанимации из-за тяжелейших ожогов.
Напомним, в результате пожара в детском палаточном лагере пострадало, по разным данным, от трёх до пяти детей. Один ребёнок погиб на месте. Работники базы пытались сами потушить огонь, из-за чего поздно вызвали спасателей.
Губернатор Хабаровского края: Сгоревший лагерь работал без разрешения
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