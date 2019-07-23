СМИ: Число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до двух

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Фото © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Число жертв пожара, произошедшего в детском палаточном лагере на турбазе "Холдоми" в Хабаровском крае, увеличилось до двух. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, одна девочка скончалась в реанимации из-за тяжелейших ожогов.

Напомним, в результате пожара в детском палаточном лагере пострадало, по разным данным, от трёх до пяти детей. Один ребёнок погиб на месте. Работники базы пытались сами потушить огонь, из-за чего поздно вызвали спасателей.

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