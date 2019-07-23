Деятельность сгоревшего под Хабаровском лагеря приостановлена

Родители и родственники забирают детей с места пожара, оставшиеся ждут родителей под присмотром вожатых.

Деятельность горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошёл пожар в палаточном лагере, приостановлена, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

— Сейчас работа туркомплекса "Холдоми" приостановлена, — сказано в сообщении.

По данным регионального главка МЧС РФ, родители и родственники забирают детей с места пожара, оставшиеся находятся под присмотром вожатых.

— Детей, которые находились в лагере, родители и родственники разобрали по домам. Дети, которых ещё не забрали, находятся под присмотром вожатых, — рассказали в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Также стало известно, что большая часть детей приехала в лагерь из Комсомольска-на-Амуре.

В региональном ГУ МЧС РФ также рассказали, что на данный момент на месте происшествия проводится оперативная работа, устанавливаются все детали произошедшего.

В результате пожара сгорело 20 из 26 палаток, где жили 189 человек (ещё 61 — в корпусах). Лагерь внесён в реестр краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. При пожаре погиб один ребёнок, ещё по меньшей мере трое пострадали, их состояние остаётся тяжёлым.