Недавние заявления экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что поддерживающие оппозицию украинцы готовы променять "свободу на сытое и уютное рабство", больше похожи на реплики обиженного человека, который лишился лакомой должности. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

— В каждой букве заявления Турчинова видна обида на то, что его отрывают от бюджетной кормушки, — сказал он в интервью телеканалу RT.

Белик также подчеркнул, что "оголтелая пропаганда", обрушившаяся на головы украинских избирателей, не смогла затмить понимания важности сотрудничества с Россией ради будущего.

Да и "откровенное пренебрежение" к интересам большинства простых граждан в политике, культуре, экономике и других сферах ещё сильнее повлияло на желание украинцев провести смену элит.

Как ранее сообщал Лайф, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя ход подсчёта голосов на внеочередных выборах в украинский парламент, заявил, что большая часть украинского народа — люди, готовые "стать рабами".