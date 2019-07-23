В Хабаровском крае опровергли гибель второго ребёнка из сгоревшего лагеря

Остающиеся в реанимации дети нетранспортабельны, их лечение было скорректировано на месте.

Все трое детей, находящиеся в реанимации с ожогами после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, живы, сообщает РИА "Новости".

— Мы не подтверждаем эту информацию. Все дети живы, ими занимаются врачи. Делается всё для сохранения их жизней, — приводит агентство слова пресс-секретаря правительства края Надежды Томченко.

Данные о том, что все дети живы, подтвердил и главврач регионального Центра медицины катастроф Павел Курнявка.

— Дети тяжёлые и нетранспортабельные, лечение было скорректировано на месте. Девочка, которая с психотравмой, также находится в больнице на лечении, — добавил медик.

Ранее появилась информация о том, что число жертв страшного пожара на турбазе под Хабаровском возросло до двух.

Лайф публикует кадры смертельного пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Губернатор Хабаровского края: Сгоревший лагерь работал без разрешения