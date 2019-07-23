В Москве задержаны четверо "силовиков", похитивших человека

Злоумышленники надели на него наручники и увезли, попутно вымогая деньги шантажом.

В Москве полицейские при поддержке Росгвардии задержали четырёх мужчин, которые под видом правоохранителей похитили мужчину и требовали у него за освобождение два миллиона рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, злодеи представились сотрудниками правоохранительных органов и насильно усадили мужчину в автомобиль. Они надели на него наручники и увезли, попутно вымогая деньги шантажом.

Мужчина отдал им 750 тысяч рублей, а остальное обещал собрать и передать позже. Освободившись, потерпевший обратился к настоящим полицейским.

В результате были установлены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет. Они арестованы.