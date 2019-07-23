Число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере возросло до девяти

Девять человек пострадали, один погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, сообщает РИА "Новости".

— По уточнённым данным, пострадало десять человек, в том числе пять детей, один погиб, четыре ребёнка доставлены в Солнечную районную больницу, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Ещё пяти пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно.

Вечером 22 июля стало известно о пожаре в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края. Всего в городке было 26 палаток, из них 20 полностью сгорели. На месте было 189 детей, из них трое пострадали и находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, один ребёнок погиб. Ещё один ребёнок в шоковом состоянии. СК РФ возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Известно, что у палаточного лагеря не было разрешения на такой вид работы.

Работники лагеря под Хабаровском пытались сами тушить пожар и поздно вызвали МЧС

Лайф публикует кадры смертельного пожара в палаточном лагере под Хабаровском