В Амурской области затопило шахту рудника

23 сотрудника были эвакуированы с места происшествия, никто из них не пострадал.

В Амурской области в результате ливней затопило шахту, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

— В результате обильных осадков произошло затопление шахты ООО "Маломырский рудник" на территории Селемджинского района. Проведена эвакуация 23 сотрудников, угрозы их жизням нет. Производится откачка воды стационарными насосами. Угрозы разрушения шахты также нет. После откачки технологический процесс будет восстановлен, — поясняется в сообщении.

Ранее из-за сильных дождей в Амурской области ввели режим ЧС в Сковородинском и Зейском районах, а также в городе Благовещенске.