СМИ: Apple может купить структуры Intel

"Яблочная" компания хочет активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств.

Компания Apple ведёт консультации о покупке подразделения корпорации Intel, занимающегося производством чипов для беспроводных модемов. Об этом информирует Bloomberg.

Как отмечается, окончательные договорённости могут быть достигнуты на следующей неделе. Потенциальная сделка может быть оценена в миллиард долларов, она предполагает передачу ряда патентов компании Apple.

По данным The Wall Street Journal, чипы, о которых идёт речь, используются и в смартфонах. Apple и Intel, по информации издания, начали консультации насчёт возможности сделки ещё около года назад.

Уточняется, что Apple хочет активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. Для этого в Сан-Диего (Калифорния) планируется открыть центр, где будут работать около 1,2 тысячи человек. Apple, в частности, приняла на работу экспертов в этой сфере, которые ранее работали в Intel.

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