Площадь лесных пожаров на Ямале удвоилась за сутки

Площадь лесных пожаров в ЯНАО за прошедшие сутки удвоилась и теперь составляет 649 гектаров, сообщает региональный главк МЧС РФ.

По информации окружного автономного учреждения "Леса Ямала", на территории округа теперь действует 12 очагов природных пожаров.

Днём ранее ведомство сообщало о девяти очагах на суммарной площади 301 гектар. С начала пожароопасного периода на территории округа от возгораний пострадало свыше полутора тысяч гектаров леса.

Особый противопожарный режим ввели в регионе 5 июля, он продлится до конца лета. На это время власти запретили сжигание сухой травы и мусора в границах населённых пунктов.