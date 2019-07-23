В Австралии мужчина протаранил полицейскую машину фургоном, набитым наркотиками

При обыске автомобиля полицейские нашли в кузове более 270 килограммов метамфетамина.

Неумелое управление фургоном привело молодого жителя Австралии к аресту и судебному разбирательству по обвинению в распространении запрещённых наркотических препаратов, сообщает Reuters.

Утром 22 июля водитель фургона, в котором была крупная партия наркотиков, не вписался в вираж и на скорости протаранил патрульную машину около полицейского участка в районе Иствуд на окраине Сиднея.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но уже менее чем через час был задержан. При обыске фургона полицейские нашли в кузове машины более 270 килограммов метамфетамина. По оценкам полиции, на местном чёрном рынке эта партия наркотиков могла бы стоить не менее 140 миллионов долларов.

Арестованному 28-летнему мужчине предъявлены обвинения в незаконном распространении наркотиков и неосторожном управлении транспортным средством. Первое разбирательство назначено уже на ближайшие дни.