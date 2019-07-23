Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота

Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле. Однако первая пресс-конференция по этому делу, которая должна была пролить хоть немного света на тёмную историю, была практически сорвана из-за наложенной на докладчика виртуальной маски кота.

Сержант Жанель Шойе выступила с комментарием по делу и призвала всех, кто видел фургон убитой пары, обратиться в полицию для дачи показаний, которые могут стать решающими в ходе расследования. Однако в этот момент на её голове появились чёрные кошачьи уши и, соответственно, кошачьи усы.

Пользователь Tyler Dawson заметил этот комичный казус и опубликовал в своём твиттере фотографию с полицейской "кошечкой". И спустя полчаса всё-таки получил ответ от стражей порядка, которые заявили, что знают о проблеме, и перезапустили трансляцию, но уже без торчащих ушей.

The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u — Tyler Dawson (@tylerrdawson) 19 июля 2019 г.

— Мы проинформированы о случившемся и занимаемся решением проблемы. Мы исправим это в ближайшее время и выпустим исправленное видео, — говорится в сообщении полицейских.

По их словам, кошачий фильтр был включён по умолчанию.