СКР ищет признаки халатности и бездействия в сгоревшем лагере под Хабаровском

Сейчас дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Следственный комитет России ищет признаки халатности и бездействия в работе должностных лиц, которые отвечали за безопасность детей в лагере под Хабаровском, где погибла 11-летняя девочка, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным ведомства, сейчас дело расследуется по двум статьям: "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

— Будет дана оценка действиям (бездействию) руководства загородного лагеря на предмет признаков состава преступления, предусмотренного статьёй "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также следствие проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых была возложена ответственность за безопасность детей в лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления по статье "Халатность", — уточняется в сообщении.

Расследование поручено отделу, занимающемуся особо важными делами. На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, осматривается место происшествия, изымаются документы. Опрашиваются отдыхающие, работники, должностные лица надзорных органов.

Вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте было 189 детей, из них трое пострадали и находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, один ребёнок погиб. Ещё один ребёнок в шоковом состоянии. Известно, что у палаточного лагеря не было разрешения на такой вид работы.

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