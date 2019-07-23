Трамп заявил о возможности закончить войну в Афганистане за неделю

По словам американского лидера, его смутило то, что для этого страну пришлось бы "стереть с лица земли".

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы победить в Афганистане за неделю. Об этом он рассказал в Белом доме на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом, сообщает The Hill.

— Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я не хочу убивать десять миллионов человек. У меня были планы, и, если бы я хотел выиграть, Афганистан был бы стёрт с лица земли, — отметил он. По его словам, на всю операцию ушло бы не более 10 дней.

Американский лидер указал, что не хочет идти по этому пути, назвав войну в стране нелепой.

— Мы в Афганистане уже 18 лет, — напомнил Трамп, при этом добавив, что представители США не должны быть там "полицейскими".

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