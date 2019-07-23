На Украине предупредили Зеленского о повторении ошибок Порошенко

По словам первого президента Украины, Порошенко выстроил кадровую политику в стране в духе своей бизнес-империи, где всё решают близкие ему люди.

Одной из главных ошибок бывшего президента Незалежной Петра Порошенко стала кадровая политика, а точнее — её отсутствие. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что Порошенко выдвинул на руководящие посты близких ему людей, как делал это раньше в своём бизнесе. И нынешний глава государства Владимир Зеленский рискует повторить эту ошибку.

— Действительно, кадры — это основное в политике. Я ещё Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где всё решали близкие ему люди. Но так не должно быть, поэтому получилось то, что получилось, — отметил Кравчук.

Как подчеркнул первый президент Украины, несмотря на то что национальная политика испытывает кадровый голод, не следует привлекать на руководящие должности иностранцев.

— Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов, — заключил экс-президент.

Напомним, ранее на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Как сообщал Лайф, ЦИК уже признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Члены комиссии обработали около половины бюллетеней. Лидерство со значительным отрывом удерживает партия Владимира Зеленского "Слуга народа".