Польша пригласила Германию вместо России на 80-летие начала Второй мировой

Как пояснил польский лидер, эту трагическую дату его страна будет отмечать с теми, с кем Варшава тесно сотрудничает.

Польские власти отправили приглашение Правительству Германии принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны. Примечательно, что России аналогичного приглашения не поступало, сообщает РИА "Новости".

— Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всём мире, основанного на принципах соблюдения международного права, — приводит агентство сообщение пресс-службы польского президента.

Отметим, традиционно траурные мероприятия проходят на мысе Вестерплатте в польском городе Гданьске 1 сентября. Памятные акции стартуют в 04:48, когда в 1939-м началась бомбардировка польского города немецкими войсками.

Как уточнил вице-премьер Правительства Польши Яцек Сасин, на мероприятие в составе немецкой делегации приглашена канцлер Германии Ангела Меркель. В то же время он отметил, что её приезд пока не подтверждён, но польская сторона оптимистично настроена относительно её визита.

Также в Варшаве особо рассчитывают на приезд к 1 сентября американского президента Дональда Трампа, которому польский лидер Анджей Дуда в ходе недавнего визита в Северную Америку лично повторил приглашение. Хотя официального ответа от Белого дома пока не поступало, неофициально в Варшаве заявляют о приезде Дональда Трампа 31 августа. Согласно сообщениям польских СМИ, руководство страны так сильно на это надеется, что даже готовится перенести мероприятие из Гданьска в Варшаву.