Трое детей находятся в коме после пожара в лагере в Хабаровском крае

По данным местных властей, один ребёнок был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, госпитализированы, но находятся в коматозном состоянии. Об этом журналистам сообщил губернатор края Сергей Фургал.

— Три ребёнка находятся в крайне тяжёлом состоянии. В состоянии комы. Ещё один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние среднее, между средним и удовлетворительным, — сообщил глава региона.

Как добавил губернатор, в настоящее время краевые врачи ведут консультации с ожоговыми центрами, а из Нижнего Новгорода "должен вылететь специалист по ожогам".

Напомним, вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из них трое пострадали и находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, один ребёнок погиб. Известно, что у палаточного лагеря не было разрешения на такой вид работы.

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