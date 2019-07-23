Погибшей при пожаре в лагере под Хабаровском девочке сегодня исполнилось бы 11

В её родном городе — Комсомольске–на–Амуре — люди несут цветы и ставят свечи перед дверьми школы, в которой она училась.

Девочка, погибшая во время пожара в детском лагере в Хабаровском крае, не дожила до своего дня рождения меньше суток. 23 июля ей могло бы исполниться 11 лет. Об этом сообщил зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук в ходе заседания Комиссии по ЧС.

— Погибшей сегодня исполнилось бы 11 лет, — приводит его слова РИА "Новости".

Она приехала в лагерь из Комсомольска–на–Амуре. Её друзья, близкие и просто неравнодушные к трагедии люди несут цветы к дверям её школы.

Как ранее сообщал Лайф, вечером 22 июля на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края в городке из 26 палаток, в которых находились дети, начался пожар, полностью сгорели 20 шатров. Всего на территории лагеря в этот момент находилось 189 детей, из них трое пострадали и были доставлены в реанимацию, их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё один ребёнок в шоковом состоянии. Известно, что у палаточного лагеря не было разрешения на такой вид работы.