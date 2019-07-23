СМИ рассказали, где находятся тайные тюрьмы СБУ в Донбассе

Сразу несколько источников, среди которых бывшие заключённые и мониторинговая миссия ООН, подтвердили существование тюрем СБУ в Харькове, Краматорске и Красноармейске.

Практически вдоль всей линии соприкосновения сторон в Донбассе действуют тайные тюрьмы СБУ или украинских добровольческих батальонов. Ранее было известно о таком месте в Мариуполе. Однако, по последним данным, аналогичные тюрьмы были в Харькове, Краматорске, Красноармейске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бывших заключённых этих тюрем, экс-сотрудника МВД Украины, а также правозащитников из Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Так, жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы сообщили, что пробыли некоторое время в краматорской тюрьме СБУ, расположенной в районе местного аэродрома. Во время заключения супруги избивались, женщине угрожали изнасилованием. О пытках в краматорской тюрьме сообщил и другой житель Енакиево, Константин Афонченко. По его словам, узников устрашали и пытали бензопилой, а также отправляли на минные поля.

Как отмечает Афонченко, имена как минимум двух своих мучителей он знает, потому как опознал их: участник Евромайдана Всеволод Стеблюк и депутат Рады Андрей Тетерук.

Аналогичная тайная тюрьма может действовать в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7 в городе Красноармейске. В настоящее время украинская власть изменила его название на Покровск. Бывший заключённый этой тюрьмы Сергей Бабич сообщил, что был задержан в марте 2015 года, притом некоторое время никаких документов о его задержании даже не составлялось, его просто избивали. Что подтверждается медицинской справкой из изолятора.

— На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев, — сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

Правозащитники Мониторинговой миссии ООН установили также имена 184 человек, которые содержались в тайной тюрьме в Харькове с 2014 по 2016 год. Эта информация подтверждается и представителем организации Amnesty International на Украине Марией Гурьевой.

А бывший следователь Марьинского районного отдела Донецкой области МВД Украины рассказал агентству, как действовала СБУ в поисках и задержании будущих узников тюрем. По его словам, к поиску потенциальных "сепаратистов" были привлечены украинские националисты и сотрудники МВД.

Напомним, ранее были опубликованы рассказы бывших узников об ужасах секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.