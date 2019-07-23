Пасмурная и дождливая погода вернулась в столичный регион

Пасмурная и дождливая погода будет ожидать москвичей и жителей Подмосковья во вторник, 23 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

— Сегодня будет облачно, временами дождь, местами возможна гроза, — рассказал Синенков.

При этом дожди ожидаются средней интенсивности, а значит, за сутки в столичном регионе выпадет около 10−12 миллиметров осадков.

Температура воздуха в Москве прогреется до 20−22 градусов тепла, тем временем по области столбик ртутного термометра будет колебаться от 18 до 23 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, 4–9 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно составит 744 миллиметра ртутного столба.