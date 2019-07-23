Пожар в детском лагере под Хабаровском мог начаться из-за обогревателя

Пожар в детском палаточном лагере на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском мог начаться из-за обогревателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

— Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий, — сообщили агентству.

Официально ни власти, ни правоохранительные органы, ни МЧС не называют возможную причину трагедии, которая унесла жизнь девочки.

Напомним, вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей. Сейчас трое детей в коме.

Лайф публикует кадры смертельного пожара в палаточном лагере под Хабаровском