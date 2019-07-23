Названы лучшие фотоаппараты по версии "Роскачества"

Специалисты протестировали фотоаппараты самых разных моделей — от любительских до профессиональных.

"Роскачество" совместно с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing) провело исследование 98 моделей фотоаппаратов. Соответствующие результаты тестирования технических устройств были опубликованы на официальном портале организации.

Специалисты изучили 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 зеркальных, 10 компактных и три псевдозеркальных модели. Эксперты исследовали качество изображений и видео, функциональность, а также удобство использования.

Согласно полученным результатам, специалисты пришли к выводу, что прямой зависимости между брендом аппарата и качеством съёмки нет. У одной и той же торговой марки одновременно могут быть устройства, занимающие как первое, так и последнее место в рейтинге. К примеру, две модели бренда Fujifilm находятся в топ-10 лучших беззеркальных камер, а ещё одна замыкает рейтинг аппаратов данного типа.

Среди беззеркальных фотоаппаратов со сменными объективами лучшими стали модели Nikon Z6 и Z7, а также Sony Alpha 7 III. Высокую оценку за съёмку на улице при ярком освещении получили устройства всех марок, принимавших участие в исследовании: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.

Лидером в рейтинге по удобству использования стал Fujifilm X-T3, а в простоте эксплуатации — Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4.

Среди зеркальных фотоаппаратов эксперты выделили модели сразу трёх известных брендов — Canon, Nikon и Pentax. Лучшей компактной моделью исследователи признали фотоаппарат марки Fujifilm, а лучшие видео были сняты на Nikon Z7.