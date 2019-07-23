СК показал последствия пожара в лагере под Хабаровском

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал установить круг лиц, виновных в произошедшем.

Следственный комитет России показал видео с последствиями пожара в оздоровительном лагере в Хабаровском крае. На записи видны каркасы от сгоревших палаток и кроватей.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление СК России возбуждённое по факту пожара уголовное дело. Он потребовал установить круг виновных лиц и дать принципиальную юридическую оценку случившемуся.

Напомним, вечером 22 июля в палаточном городке на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Сейчас трое детей в коме.