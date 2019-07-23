Число госпитализированных после пожара под Хабаровском детей возросло до пяти

Ещё одного ребёнка госпитализировали после пожара в детском лагере в Хабаровском крае. Как сообщили Лайфу в экстренных службах, Владислава М. доставили в больницу с жалобами на боли в груди и отравление угарным газом.
Ранее сообщалось о четырёх госпитализированных. Трое детей в реанимации, они в коме. Ещё одна девочка в стрессовом состоянии.
Напомним, вечером 22 июля в лагере на территории ГК "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет.
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