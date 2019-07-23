Порошенко снова вызвали на допрос

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Фото © EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

В отношении экс-главы государства Киев ведёт уже 11 уголовных дел, но сам политик гордится каждым из них.

Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали 25 июля на допрос в Государственное бюро расследований Украины по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу бюро.

— (Порошенко. — Прим. ред.) повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля, — говорится в сообщении.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда Порошенко после смены власти на Украине вызывают на допрос. Киев ведёт в отношении него уже 11 уголовных дел. Сам же экс-глава государства заявил, что гордится каждым уголовным производством.

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