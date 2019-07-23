В МО РФ заявили, что истребители Кореи создали угрозу для ракетоносцев Ту-95МС

По данным военного ведомства, южнокорейские пилоты вели себя непрофессионально и пытались помешать полёту самолётов ВКС РФ.

В Министерстве обороны России отреагировали на сообщения властей Южной Кореи о том, что якобы самолёты ВКС России нарушили воздушное пространство их страны. Российские военные опровергли эту информацию, отметив, что полёт двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС проходил в рамках всех международных договоров, над нейтральными водами акватории Японского моря на удалении более 25 километров от островов Токто.

— В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолётам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные манёвры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности, — приводит слова ведомства РИА "Новости".

Как подчеркнули российские военные, южнокорейские пилоты на связь с экипажами Ту-95МС не выходили, осуществили отстрел тепловых ловушек и удалились. В Минобороны РФ добавили, что это не первая подобная попытка южнокорейской стороны помешать выполнению полётов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО".

— Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чём неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам, — подчёркивается в сообщении.

Также российское военное ведомство опровергло утверждения властей Южной Кореи о "предупредительном огне".

— Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности — ответ не заставил бы себя ждать, — заключили в министерстве.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея заявило, что российские военные самолёты якобы два раза нарушили южнокорейское воздушное пространство в районе Японского моря.