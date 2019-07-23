Для участников "Территории смыслов" провели серию "Диалогов на равных"

Третья смена форума проходит с 21 по 26 июля. Она собрала 1000 активистов из разных уголков страны.

Во второй день смены "Экосреда — волонтёры" участники Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" приняли участие в серии встреч "Диалоги на равных".

Активисты смогли пообщаться с руководителем Благотворительного фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам" Еленой Альшанской, директором по развитию волонтёрского движения Благотворительного фонда "Фонд продовольствия Русь" Анастасией Калининой, а также с исполнительным директором D-group.Social Ингой Моисеевой.

Во время общения с Альшанской участники услышали трогательную историю создания фонда, увидели видеоролики о деятельности волонтёров из различных сфер деятельности: экономики, банковского дела, воспитания детей.

"Диалог на равных" с Анастасией Калининой прошёл на тему "Социальное волонтёрство". В ходе беседы обсуждались городские социальные мероприятия, например, такие как "Корзина продуктов". Волонтёры собирают продукты в единой точке сбора. После этого они распределяются между пожилыми людьми.

Наконец, в третьей части программы Инга Моисеева рассказала участникам, как найти бизнес-партнёра и начать сотрудничество с ним. Спикер посоветовала не уходить слишком глубоко в компромисс, чтобы не потерять выстроенный союз. Также стоит чаще посещать мероприятия партнёра и предлагать свою помощь.

Третья смена форума "Территория смыслов" "Экосреда — волонтёры" проходит с 21 по 26 июля. В ней принимают участие около 1000 человек из разных регионов России.н