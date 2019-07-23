СМИ сообщили о планах Порошенко "расшатать ситуацию" на Украине

Представители команды бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко намерены создать мощное протестное движение, передаёт "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник из окружения политика.
Согласно данным издания, цель экс-президента — назначение новых досрочных выборов в Раду путём саботирования решений парламента и дискредитации партии главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа"
— Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнёт под себя, — заявил собеседник издания.
Напомним, внеочередные выборы состоялись на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 91,97% протоколов, партия "Слуга народа" сохранила лидерство, набрав 43,11% голосов. На втором месте — партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую поддержали 13% избирателей, на третьем — партия "Батьковщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, за которую проголосовало 8,17% граждан. Партия же бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" получила лишь 8,16% голосов.
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