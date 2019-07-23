Вылетевший в Москву самолёт Azur Air экстренно вернулся в Анталью

В компании Лайфу сообщили, что пассажирам предоставили резервный борт, вылет в российскую столицу планируется в ближайшее время.

Самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-8886 из Антальи в Москву ,вернулся в аэропорт вылета "с целью обеспечения безопасности полётов". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно, в настоящее время оно готовится к приёму пассажиров, — сказал собеседник редакции.

По его словам, вылет будет осуществлён в ближайшее время.

— Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — отметили в компании.

В пресс-службе авиаперевозчика также опровергли информацию СМИ о том, что на борту этого лайнера находились пассажиры рейсов, которые были задержаны накануне.

— Сегодняшний рейс вылетал из Антальи по расписанию. Вчерашние пассажиры все давно доставлены в аэропорты назначения, — подчеркнули в Azur Air.

Напомним, 22 июля авиакомпания Azur Air из-за технических причин перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью. Всего этим рейсом должно было вылететь 536 пассажиров, в том числе и 107 детей. Люди провели более 14 часов в аэропорту Шереметьево в ожидании своего вылета.