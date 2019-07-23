Соратник Зеленского исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Освобождение от уголовной ответственности на Украине участников ополчения в Донбассе является одним из пунктов минских соглашений.

Амнистии для ополченцев Донбасса не может быть. Такое категоричное высказывание сделал глава партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

— Если мы говорим об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом, — цитирует Разумкова украинское агентство УНН.

Как сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев готов соблюдать все пункты минских соглашений, даже несмотря на то что не нынешние украинские власти подписывали данный договор. Однако позднее украинская сторона неоднократно открывала огонь из тяжёлых орудий по территории ДНР и ЛНР, в результате чего погибла женщина, ещё семь мирных жителей были ранены.