Отдыхавший в лагере под Хабаровском рассказал, как будил других детей при пожаре

По словам мамы подростка, у которого сгорели все вещи, дети час стояли на улице, прежде чем их куда-то пустили.

Отдыхавший в лагере под Хабаровском 14-летний Руслан К. рассказал своим родителям, что во время пожара спал и не слышал, чтобы их будили. Сейчас подросток находится в больнице, он чувствует себя нормально, у него наблюдаются лишь тошнота и головокружение.

Как сообщила Лайфу мать мальчика Татьяна К., сын позвонил ей в четыре утра, рассказал о пожаре в лагере и попросил приехать за ним. Женщина сразу же выехала в сторону ГЛК "Холдоми".

— Руслан мне сказал, что он спал и не слышал, чтобы их будили! Ему стало жарко, проснулся, повернулся направо (он был возле стены), и вся стена в огне была, весь потолок в огне! Он встал и побежал будить всех и кричать "Пожар, вставайте!". Выбежали они в чём спали, босиком! Сгорели все вещи и телефон. Час стояли на улице, потом их куда-то пустили, — заявила мама школьника.

По словам Татьяны, в палатке, где размещался её сын, не было печки. Огонь перекинулся на конструкцию с другой палатки.

Как ранее писал Лайф, вечером 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. По данным местного детского омбудсмена, на месте находилось 170 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Сейчас трое детей в коме. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке.