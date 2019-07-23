Lexus за 7,5 млн рублей угнали у московского пенсионера

В МВД РФ возбудили дело о краже в особо крупном размере, ведётся розыск похитителей.

На юго-западе Москвы у пенсионера похитили автомобиль Lexus стоимостью 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД РФ.

Мужчина обратился в правоохранительные органы 22 июля. Он сообщил, что злоумышленники похитили автомобиль Lexus LX 570 с улицы Косыгина. В МВД РФ возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее у другого столичного пенсионера также угнали дорогой автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser за четыре миллиона рублей.