Счётная палата увидела риск перебоев в работе аэропорта Домодедово

Также ведомство провело проверку реконструкции челябинского аэропорта Баландино, где тоже были найдены нарушения.

Аудиторы Счётной палаты провели проверку использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию аэропорта Домодедово в 2016–2019 годах. По данным ведомства, Росавиация "ненадлежащим образом" выполнила мероприятия по развитию аэрокомплекса. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Счётной палаты.

Согласно докладу, реконструкция первой взлётно-посадочной полосы (ВПП-1) должна была завершиться ещё в 2014 году, но идёт до сих пор. Таким образом, в случае чрезвычайной ситуации существуют риски перебоев в работе аэродрома. Также в ведомстве отметили, что в ходе реконструкции на ВПП-1 сокращению подверглась ВПП-2 — с 3800 до 2370 метров.

Кроме того, в отчёте говорится, что пропускная способность Домодедово уже снизилась до 80 в 2018 году, хотя ожидали увеличения до 90 самолётов в час.

— Мы рассчитываем, что Росавиация завершит строительство ВПП и аэродромной инфраструктуры с учётом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика. Со своей стороны аэропорт реализовал проекты по расширению терминальной инфраструктуры, — сообщили Лайфу в пресс-службе Домодедово.