Семья из четырёх человек погибла при пожаре в Псковской области

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Фото © LIFE

По данным оперативных служб, среди погибших двое детей. Также одна женщина пострадала.

Четверо жильцов двухэтажного дома в Острове Псковской области стали жертвами пожара. Как сообщили Лайфу представители экстренных служб, ещё одна женщина числится пострадавшей, у неё перелом голени.

Погибшие — семья Н.: бабушка, мать и двое её детей 2011 и 2013 годов рождения. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.

<p>Фото © LIFE</p>

Для ликвидации пожара региональное ГУ МЧС РФ привлекло три единицы техники и восемь человек.

<p>Фото © LIFE</p>

На месте трагедии работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.

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