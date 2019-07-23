Семья из четырёх человек погибла при пожаре в Псковской области

Четверо жильцов двухэтажного дома в Острове Псковской области стали жертвами пожара. Как сообщили Лайфу представители экстренных служб, ещё одна женщина числится пострадавшей, у неё перелом голени.
Погибшие — семья Н.: бабушка, мать и двое её детей 2011 и 2013 годов рождения. По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.
Для ликвидации пожара региональное ГУ МЧС РФ привлекло три единицы техники и восемь человек.
На месте трагедии работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.
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