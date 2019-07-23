Названы самые вкусные семечки из российских магазинов

Самые крупные семечки — "Золотая семечка". Второе место эксперты отдали образцам "Бабкины семечки" и "От Атамана".

"Росконтроль" изучил продукцию семи брендов по производству жареных семечек и назвал лучших и худших представителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на официальном сайте некоммерческой организации.

Эксперты проверили обжаренные семена подсолнечника торговых марок "Кубанские", "Золотая семечка", "Бабкины семечки", "Вкусвилл", "Степановна", "От Атамана / Кубанское золото" и "От Мартина".

В ходе исследования выяснилось, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Однако семечки марки "Вкусвилл" оказались лидером рейтинга. В них практически отсутствуют повреждённые семена, содержится относительно низкий процент сорной примеси, а масличность ниже заявленной.

Также эксперты рекомендуют к покупке образцы "Бабкины семечки", "От Мартина", "Золотая семечка", "Кубанские". Все они не содержат остаточных количеств пестицидов и обладают достаточно низким значением перекисного числа жира, что является признаком хорошего вкуса и запаха продукции.

Этим в свою очередь не могут похвастаться экземпляры марок "Степановна" и "От Атамана". "Затхлый" запах не свойствен семенам подсолнечника, а уровень перекисного числа жира в них относительно высок. Впрочем, они также безопасны для потребления.