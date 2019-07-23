Экс-помощнику полпреда президента в УФО предъявлено обвинение в госизмене

Бывшему помощнику полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене. В настоящее время Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест мужчины, сообщает ТАСС.
— Прошу приобщить документы о привлечении Воробьёва в качестве обвиняемого, — сказала следователь.
Как отмечается, суд удовлетворил просьбу представителя прокуратуры, заседание проходит в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
По данным Центра общественных связей ФСБ России, россиянин Александр Воробьёв был задержан 4 июля. Он оказался помощником полпреда президента в УФО. Лефортовский районный суд Москвы арестовал мужчину на два месяца. Воробьёв был помещён в карантинную камеру СИЗО "Лефортово". 12 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил об увольнении Воробьёва с госслужбы.
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