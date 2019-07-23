Автобус и грузовик столкнулись под Смоленском, пострадало 16 человек

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Фото © smolensk-i

Согласно заявлению ГИБДД, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении автобусу.

В Смоленской области автомобиль DAF столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России.

<p>Фото © <a href="https://smolensk-i.ru/wp-content/uploads/2019/07/xa8MFN98W0-1024x768.jpg" target="_blank">smolensk-i</a></p>

Водитель, управляя автомашиной DAF 105, не предоставил преимущество в движении автобусу под управлением водителя 1961 года рождения, двигавшемуся по главной дороге, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://smolensk-i.ru/wp-content/uploads/2019/07/bulcOgN8IC0-1024x768.jpg" target="_blank">smolensk-i</a></p>

ДТП произошло во вторник, 23 июля, на трассе Дорогобуж — Верхнеднепровск — Сколково в 07:50 по московскому времени. Известно о 16 пострадавших, трое из которых госпитализированы.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом машина врезалась в микроавтобус и загорелась.

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