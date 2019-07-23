"Батьковщина" Тимошенко обогнала партию Порошенко на выборах в Раду

Согласно данным украинской избирательной комиссии, отрыв двух партий друг от друга составляет всего несколько сотых процента.

На внеочередных выборах в Верховную раду после обработки 94,2% бюллетеней партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" уступила партии бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко "Батьковщине" и опустилась на четвёртую строку. За каждую из них проголосовали чуть более одного миллиона избирателей или 8,12% и 8,18% соответственно.

Первые две позиции по-прежнему занимают партия главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" (43,14%) и "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,06% — второе место).

Замыкает пятёрку голосования и также попадает в парламент страны партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос". За неё проголосовали почти 800 тысяч украинцев или 5,84% от общего числа избирателей.

Все остальные партии на данный момент не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Раду.

Напомним, ранее на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Как сообщал Лайф, ЦИК уже признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Члены комиссии обработали практически все бюллетени.