Умер актёр бондианы Дэвид Хедисон

Актёр кино и телевидения Дэвид Хедисон скончался в США на 93-м году жизни. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на его родственников.
О причинах смерти Хедисона не сообщается.
Впервые актёр появился на телеэкране в 1955 году в эпизоде сериала "Телевизионный театр Крафта". Он также известен по роли оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" (1973) и "Лицензия на убийство" (1989). Помимо этого в его копилке съёмки в таких сериалах, как "Она написала убийство", "Ангелы Чарли", "Перри Мэйсон", "Рыцарь дорог".
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