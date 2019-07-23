Двое россиян спрятали украденные 200 кг нефрита в колодце — видео

Пока минерал находился на глубине вертикальной скважины, злоумышленники искали потенциального покупателя.

В Иркутской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 200 килограмм нефрита у судебных приставов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным ведомства, в январе этого года в дежурную часть было направлено заявление по факту кражи незаконно добытого нефрита общей стоимостью около одного миллиона рублей. Ранее ценный минерал был изъят у сибиряка судебными приставами.

В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что один из подозреваемых в хищении работал в районном отделе судебных приставов. При этом государственным служащим он не являлся. Его сообщник отбывал наказание в одной из исправительных колоний системы ФСИН России.

Похищенный нефрит злоумышленники спрятали в глубоком колодце одного из частных домов. Сейчас минерал хранится в качестве вещественного доказательства в следственном органе.

Что касается подозреваемых, то они были отпущены под подписку о невыезде. В их отношении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Им грозит тюремное заключение сроком до полутора лет.