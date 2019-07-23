В Москве трёхлетний малыш выжил после падения с 11-го этажа благодаря газону

Ребёнка в сопровождении родителей на вертолёте доставили в одну из столичных клиник.

В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна 11-го этажа и остался жив. Инцидент произошёл на улице Маршала Голованова, мальчик приземлился на газон, сообщает агентство "Москва".

По словам источника агентства, малыш в сопровождении родителей на вертолёте был доставлен в одну из столичных больниц.

Накануне похожий случай произошёл в Подмосковье. В Балашихе двухлетний ребёнок выпал из квартиры, расположенной на девятом этаже, — его вес не выдержала установленная на окне москитная сетка. Как сообщили в областном ГСУ СК России, мальчик был госпитализирован.

В квартире ребёнок находился с мамой и малолетними сёстрами и братом. По предварительным данным, семья стоит на учёте. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.